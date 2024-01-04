04 января 2024, 16:07
Генерал ВСУ Кривонос объяснил, как Украина «помогает» ВС России наносить удары
Генерал ВСУ Кривонос: российские военные наносят удары из-за халатности Украины
Российское военное руководство знает месторасположение объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за халатности политиков страны. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу «Прямой» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его словам, в Киеве должны понять: «нужно меньше говорить и больше работать». Однако украинские чиновники в погоне за политическими очками открыто рассказывают о критически важных объектах. И Россия затем использует эту информацию.
Реклама
«Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн», — пояснил Кривонос.
Военнослужащие ВС России ежедневно наносят удары по военным объектам Украины. В четверг, 4 января, Су-34 ВКС России сбросил авиабомбу на пункт управления ВСУ на направлении Сватово — Кременная. Уничтожение цели подтвердили.
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама