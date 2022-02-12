Генерал ВС Украины Заслужный: ВСУ придерживаются режима прекращения огня

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Заслужный рассказал, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня. Они не проводили обстрел Донецка, уточнил он в своем Facebook.

«ВСУ придерживаются режима прекращения огня, не планировали и не проводили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», — написал Заслужный.

Ранее жители Донецка рассказали, что произошел мощный взрыв. Такую информацию предоставил американский журналист Патрик Ланкастер.

По его словам, взрыв был настолько сильный, что его было отчетливо слышно в центре Донецка. Что именно случилось — пока неизвестно.

Военкор Семен Пегов предположил, что взрыв мог случиться на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что информация о взрыве несколько преувеличена. По его словам, все находится под контролем.

«Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их (ВСУ — прим. ред.) территории», — заключил Пушилин.