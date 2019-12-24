Генерал в отставке: США побудили Турцию к сотрудничеству с Россией

«Турция приняла решение по охране своих границ. Мы обратились к России за С-400 и поставили уже вторую партию. До конца мая эти комплексы полностью будут у нас. Чтобы защищать нашу безопасность, мы также думаем по поводу закупки С-500», — напомнил Башбозкурт.

По словам генерала, политику США можно объяснить их привычкой к беспрекословному подчинению других стран.

«Америка привыкла приказывать: они говорят — Турция исполняет. Но сейчас наша страна стала сильнее. На Западе этого не хотят. Они хотят, чтобы мы по-прежнему нуждались в них, покупали их танки и ракеты», — подчеркнул он.

Башбозкурт обратил внимание на то, что Турция заинтересована в современной авиации.

«Турция является совместным производителем F-35, но нам запрещают использовать то, за что мы уже заплатили. Это недопустимо! Мы соблюдали все правила. В этой ситуации мы снова будем обращаться в другие страны. Например, к России за ее истребителями Су-35», — отметил военный.

Генерал в отставке пояснил, что Турция хочет получить большую самостоятельность, поэтому займется производством собственных истребителей к 2023 году.