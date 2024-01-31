Мир 31 января 2024, 05:31 Генерал Сырский отказался от поста главкома ВСУ вслед за Будановым Times: генерал Сырский отклонил предложение Зеленского занять пост главкома ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский отменил свое решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под давлением высшего военного руководства и западных партнеров. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, как ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отказался сменить Залужного на этому посту, сообщила британская газета Times со ссылкой на источники.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», — сказано в материале.

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По информации издания, главком ВСУ отказался уйти в отставку на встрече с Зеленским 29 января. Он также отметил, что президент и его советники не совсем реалистично оценивают обстановку на фронте.

После встречи Залужный вернулся в свой кабинет и сообщил подчиненным об увольнении. Эта информация попала к международным партнерам Украины, в том числе к США и Великобритании, которые были обеспокоены сложившейся ситуацией.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Залужный отказался занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны после отставки, а в качестве претендентов на пост главкома ВСУ назвал генералов Александра Сырского и Кирилла Буданова.