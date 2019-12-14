Генерал США заявил о возможности перенести человека в любую точку планеты за час

«Эта технология может быть использована уже сегодня. Мы можем доставить человека в любую точку планеты менее, чем за один час», — рассказал военный.

С таким заявлением бывший командующий выступил в кампусе Хиллсдейлского колледжа. Однако никаких подробностей о новейших технологиях Кваст так и не представил.

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Генерал-лейтенант провел в полетах более 3,3 тысячи часов, в том числе 650 часов в боевых операциях. Например, он участвовал в «Щите пустыни» и «Буре в пустыне». По мнению экспертов издания, слова генерала могут отражать реальное положение дел. Они предполагают, что речь идет о неких секретных космических технологиях, подробности которых не разглашаются.

Кроме того, слова генерал-лейтенанта указывают на заинтересованность Пентагона новыми технологиями, считают аналитики. Поэтому Министерство обороны США может существенно увеличить инвестиции в инновации в космической сфере. Все это говорит в пользу теории бывшего командующего Учебного авиационного командования ВВС США.