Генерал США Ванхерк признал свое бессилие перед вооружением российской армии

Армия США требует перевооружения, потому что военная техника и методы работы Китая и России превосходят ее и представляют угрозу. Об этом конгрессменам заявил генерал, глава Северного командования Пентагона (Northcom) Глен Дэвид Ванхерк, сообщило издание The Washington Times.

По его словам, сочетание ракетных угроз, кибератак и информационной войны указывает на то, что Northcom стоит перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории командования. Китай и Россия агрессивно развертывают передовые наступательные средства кибер- и космической войны, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, способные уклоняться от обнаружения.

В качестве примера Глен Дэвид Ванхерк привел имеющуюся в арсенале ВС России гиперзвуковую ракету, которая летит с чрезвычайно высокой скоростью, а затем маневрирует на малой высоте, чтобы помешать противнику обнаружить и отследить ее. В ближайшие годы российская армия получит новые ракеты большой дальности, которые смогут атаковать США ядерными боеголовками как с северной, так и с южной траектории. В случае удара командование США не сможет ответить.

Кроме того, генерала обеспокоила крылатая ракета воздушного базирования, которая может атаковать американское воздушное пространство прямо из России, а также развертывание двух подводных лодок класса «Северодвинск» с управляемыми гиперзвуковыми ракетами.

«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на US Northcom и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — сказал он.

Генерал заявил, что военные под его руководством нуждаются в более совершенных датчиках и обновленном оружии. Также нужно пересмотреть стратегию работы — она должна соответствовать современным угрозам.