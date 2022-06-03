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    03 июня 2022, 08:43

    Генерал США Ванхерк признал свое бессилие перед вооружением российской армии

    Генерал Ванхерк пожаловался конгрессу США на небывалую мощь российской армии

    Екатерина Виславская

    Армия США требует перевооружения, потому что военная техника и методы работы Китая и России превосходят ее и представляют угрозу. Об этом конгрессменам заявил генерал, глава Северного командования Пентагона (Northcom) Глен Дэвид Ванхерк, сообщило издание The Washington Times.

    Генерал США Ванхерк признал свое бессилие перед вооружением российской армии

    По его словам, сочетание ракетных угроз, кибератак и информационной войны указывает на то, что Northcom стоит перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории командования. Китай и Россия агрессивно развертывают передовые наступательные средства кибер- и космической войны, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, способные уклоняться от обнаружения.

    В качестве примера Глен Дэвид Ванхерк привел имеющуюся в арсенале ВС России гиперзвуковую ракету, которая летит с чрезвычайно высокой скоростью, а затем маневрирует на малой высоте, чтобы помешать противнику обнаружить и отследить ее. В ближайшие годы российская армия получит новые ракеты большой дальности, которые смогут атаковать США ядерными боеголовками как с северной, так и с южной траектории. В случае удара командование США не сможет ответить.

    Кроме того, генерала обеспокоила крылатая ракета воздушного базирования, которая может атаковать американское воздушное пространство прямо из России, а также развертывание двух подводных лодок класса «Северодвинск» с управляемыми гиперзвуковыми ракетами.

    «Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на US Northcom и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — сказал он.

    Генерал заявил, что военные под его руководством нуждаются в более совершенных датчиках и обновленном оружии. Также нужно пересмотреть стратегию работы — она должна соответствовать современным угрозам.