Генерал США предупредил Украину о последствиях войны с Россией

В случае российско-украинской войны Москва задействует все возможности своей армии и Киев окажется в крайне тяжелом положении, предупредил генерал ВВС США Филип Бридлав в интервью украинской газете «Факты».

Бридлав обратил внимание, что властям Украины ни в коем случае нельзя недооценивать мощь российской армии.

«Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек», — подчеркнул генерал.

По его мнению, в случае конфликта с РФ Киеву, скорее всего, потребуется помощь. При этом Бридлав не стал называть страны, которые были бы готовы поддержать Украину.

«Не могу прямо говорить — Америка. И не могу прямо говорить — НАТО», — заметил он.

Генерал добавил, что не считает, что Украина — это поле боя между РФ и США. Хотя и не исключает, что в случае войны Киеву могут помочь западные страны.

«Но и это все равно не будет означать открытую войну между Соединенными Штатами Америки и Россией или между странами НАТО и Россией», — заключил Бридлав.

Киев неоднократно заявлял о том, что РФ якобы вмешивается в его дела и конфликт в Донбассе. Москва в ответ напоминала, что это внутренний украинский конфликт и российская сторона, наоборот, заинтересована в том, чтобы в стране скорее наступил мир.

При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак обращал внимание на то, что в случае, если ВСУ будут массово уничтожать жителей Донбасса, Москва будет защищать мирное население.