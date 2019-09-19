Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все увереннее, — сократилось», — сообщил американский генерал после завершения заседания военного комитета Североатлантического альянса.

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Данфорд отметил, что главы министерств обороны стран-участников НАТО признали изменение баланса сил. Именно это стало поводом пересмотреть стратегию альянса в мае. Происходящее внутри НАТО планирование стало более последовательным. Кроме того, продолжают предприниматься «коллективные усилия по совершенствованию сил и средств», пишет RT.

Ранее Данфорд заявлял, что в космической отрасли прямыми противниками Соединенных Штатов являются Россия, Китай, Иран и КНДР. Тогда же в Пентагоне заговорили об изменении космической стратегии страны, чтобы сохранить превосходство.