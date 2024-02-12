Мир 12 февраля 2024, 16:59 Генерал Соболев: заявление Трампа может быть намеком на желание переформатировать блок НАТО

Читать 360tv в

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что не стал бы препятствовать «атакам» РФ на страны НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед альянсом. В беседе с «Ридусом» слова политика прокомментировал генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его мнению, Трамп рассуждает с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

Реклама

«Для него на первом месте величие Америки, а те, кто нуждается в защите США, обязаны, по мнению Дональда Трампа, за это платить. Вероятно, Трамп хочет со временем переформатировать блок НАТО или вообще заменить его чем-то другим. <…> Возможно, что его последнее заявление является неким намеком», — высказался эксперт.

Он также напомнил, что политик и раньше указывал на потерю актуальности альянса.