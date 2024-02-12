12 февраля 2024, 16:59
Генерал Соболев: заявление Трампа может быть намеком на желание переформатировать блок НАТО
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что не стал бы препятствовать «атакам» РФ на страны НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед альянсом. В беседе с «Ридусом» слова политика прокомментировал генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его мнению, Трамп рассуждает с точки зрения интересов Соединенных Штатов.
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«Для него на первом месте величие Америки, а те, кто нуждается в защите США, обязаны, по мнению Дональда Трампа, за это платить. Вероятно, Трамп хочет со временем переформатировать блок НАТО или вообще заменить его чем-то другим. <…> Возможно, что его последнее заявление является неким намеком», — высказался эксперт.
Он также напомнил, что политик и раньше указывал на потерю актуальности альянса.
Дональд Трамп
НАТО
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