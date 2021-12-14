Генерал СБУ призвал украинских «патриотов» не мечтать о вторжении в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и «патриотам» Украины не стоит мечтать о вторжении в Россию и «танках на Красной площади». С таким заявлением выступил бывший глава следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире украинского телеканала «Наш».

«Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих суперпатриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, говорят: „На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала“. А руководство говорит: „Мы на танках пройдемся по Красной площади“», — высказался он.

Он предположил, что сейчас Владимир Путин точно не примет Владимира Зеленского, поэтому последнему можно на это не рассчитывать. Генерал СБУ подчеркнул, что Путин, в отличие от Зеленского, сдерживает свои обещания, а он не один раз говорил, что не собирается встречаться с лидером Украины в «нормандском формате».

Украина и ее западные союзники в последнее время обеспокоились, что Россия якобы готовит вторжение. Кремль неоднократно опровергал подобные фейковые заявления.