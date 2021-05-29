Генерал СБУ отчитал Зеленского за закрытие авиасообщения с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский закрыл авиасообщение с Белоруссией. Такое решение он принял из-за личной обиды на главу республики Александра Лукашенко, считает генерал-майор СБУ Василий Вовк.

«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям — они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», — заявил Вовк в эфире телеканала «НАШ».

Он добавил, что Украина первая среди других стран запретила своим авиакомпаниям выполнять рейсы над Белоруссией. Затем последовали запрет для белорусских перевозчиков и полное прекращение полетов.

«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, — только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», — отметил генерал-майор.

По словам Вовка, украинским властям стоит дождаться завершения следствия, если они хотят построить цивилизованное, правовое государство. Он подчеркнул, что принятое решение не является государственной позицией, так как никто не задумался о последствиях.

«Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко», — заключил Вовк.

Авиасообщение между Украиной и Белоруссией прекращено с 26 мая. Причиной стала ситуация с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Посольство республики уже направило ноту протеста в украинский МИД. Решение назвали необоснованным, политическим и абсурдным.