Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Кристофер Каволи. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передало РИА «Новости».

Каволи является командующим американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Теперь он заменит Тода Уолтерса, занимавшего пост главкома 4 года. Назначение на пост подписал президент США Джо Байден с санкции ООН.

Ранее Каволи изучал Россию. У него есть степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Новый глава НАТО в Восточной Европе разговаривает на русском, итальянском и французском языках.

Ранее автор материала в китайском портале CGTN заявил, что НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для того, чтобы обеспечить США мировое господство. Как полагает автор материала, государствам АТР должно хватить мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность в Азии. Он считает, что благодаря правильному решению они помешают Западу накачать регион оружием и разжечь военный конфликт.