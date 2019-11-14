  • Генерал поспорил с архитектором о реставрации шпиля в Нотр-Даме

    14 ноября 2019, 17:41

    Ольга Ситникова

    Между французским генералом Жаном-Луи Жоржеленом, который курирует реставрацию Собора Парижской Богоматери по поручению президента Франции Эммануэля Макрона, и главным архитектором храма Филиппом Вильневом начался конфликт из-за сгоревшего шпиля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Le Parisien.

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    По информации издания, генерал и глава Франции планируют модернизировать стиль шпиля. Однако главный архитектор выступает за необходимость восстановления его аутентичности.

    «В том, что касается главного архитектора, то я ему уже не раз объяснил, чтобы он заткнул себе пасть, потому что нам следует на разумной основе сделать выбор, который будет наилучшим для собора Нотр-Дам, для Парижа и для всего мира», — отметил Жоржелен.

    Генерал также добавил, что основные вопросы о реконструкции храма решат к началу 2021 года.

    Ранее стало известно, что российские специалисты помогут французским коллегам восстановить сгоревший Нотр-Дам. Окончательное решение об участии России в реставрации примут в январе 2020 года.