Мир 27 ноября 2023, 18:26 Генерал-полковник Баранов рассказал о планах Запада по ликвидации президента Украины Зеленского

Читать 360tv в

Генерал-полковник и заслуженный деятель наук РФ Валерий Баранов раскрыл план Запада по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее решение уже принято, заявил военный в беседе с «Царьградом».

«В США выборы, а скелеты в шкафу никому не нужны. Я думаю, что английская разведка имеет богатейший опыт в этом вопросе уничтожения, они даже свою принцессу уничтожили в автомобильном происшествии. А уж Зеленский для них вообще никто. Думаю, что это решение (о ликвидации - ред.) уже принято, и Зеленский об этом знает», — отметил Баранов.

Реклама

Он также напомнил про недавнее интервью Зеленского по данному вопросу, в котором украинский политик заявил о нескольких покушениях, но ни одно из них не состоялось.

По мнению Баранова, в случае уничтожения украинского лидера западные спецслужбы попытаются обвинить во всем российскую сторону.