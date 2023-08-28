Мир 28 августа 2023, 10:57 Генерал не исключил присутствие военных ЕС на Украине после конфликта Генерал Бригер допустил нахождение военных ЕС на Украине после конфликта Ministry of Defense of Ukraine

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Военнослужащие из стран ЕС могут отправиться на Украину после завершения конфликта, чтобы обучать солдат ВСУ. Такой прогноз озвучил глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер, его процитировал немецкий канал Welt.

«Я вполне могу себе представить, что текущее обучение украинских солдат ЕС будет продлено сверх запланированного двухлетнего периода», — сказал европейский военнослужащий.

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По словам Бригера, в дальнейшем программу обучения украинских военных могут расширить. После конфликта Украине потребуется помощь в разминировании, отметил генерал. Кроме того, стране нужно будет наращивать потенциал ВСУ и боевой техники, пояснил глава Военного комитета ЕС.

Ранее генерал бундесвера Андреас Марлоу сообщил, что украинская армия лишилась огромного количества командиров. По словам немецкого военнослужащего, нехватка профессиональных бойцов стала волновать украинцев. ВСУ нуждаются в свежих кадрах среди военачальников, отметил Марлоу.