Мир 30 марта 2024, 07:29 Генерал НАТО оценил вероятность нападения России на альянс Адмирал Бауэр: у России нет планов по нападению на страны НАТО РИА «Новости»

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У России на данный момент нет планов по нападению на страны НАТО. Об этом газете The Baltic Times сказал глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

По его словам, сейчас признаки разработки такого плана со стороны России отсутствуют.

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«Мне не кажется, что есть прямая угроза. Но основная проблема в том, что амбиции России простираются дальше территории Украины. Из-за этого альянсу необходимо стать более готовым», — отметил генерал.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у страны нет планов по войне против НАТО. Он отмечал огромную разницу в военных расходах сторон и назвал подобные рассуждения «бредом».

Также он расценил «чушью» заявления о том, что Россия якобы намерена воевать с Европой после Украины.

Ранее Бауэр сказал, что в НАТО слишком оптимистично оценили потенциал ВСУ в 2023 году.