05 февраля 2024, 08:56
Генерал напомнил Зеленскому о его собственном решении сократить производство артснарядов
Генерал Кривонос: Зеленский сам не обеспечил ВСУ необходимыми ресурсами
Президент Украины Владимир Зеленский напрасно переложил вину за неудачи на армию. Он забыл, как собственным приказом оставил Вооруженные силы Украины без артиллерийских снарядов, заявил в интервью украинскому «Пятому каналу» бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.
«Возможно, у него память отшибло, и он забыл, что при его власти завод „Артем“, который выпускал у нас артиллерийские снаряды, <…> в 20-м году перевели на однодневную рабочую неделю», — напомнил он.
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Офицер уличил Владимира Зеленского в непонимании сути вооруженного конфликта. Он заявил, что за обстановку на поле боя несла ответственность не только армия, но и государство — власть должна обеспечить военных всем необходимым. По мнению Сергея Кривоноса, президент не справился с этой задачей. Генерал-майор пожаловался, что подал информацию слишком однобоко, обвинив в провале исключительно военных и главкома ВСУ Валерия Залужного.
Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что генералы специально скрывали дефицит снарядов, боевые потери и другие проблемы от руководства страны. По его мнению, именно из-за этого власти не имели адекватного представления об обстановке на поле боя.
Владимир Зеленский
ВСУ
Оружие
Украина
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