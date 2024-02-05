Мир 05 февраля 2024, 08:56 Генерал напомнил Зеленскому о его собственном решении сократить производство артснарядов Генерал Кривонос: Зеленский сам не обеспечил ВСУ необходимыми ресурсами Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский напрасно переложил вину за неудачи на армию. Он забыл, как собственным приказом оставил Вооруженные силы Украины без артиллерийских снарядов, заявил в интервью украинскому «Пятому каналу» бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

«Возможно, у него память отшибло, и он забыл, что при его власти завод „Артем“, который выпускал у нас артиллерийские снаряды, <…> в 20-м году перевели на однодневную рабочую неделю», — напомнил он.

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Офицер уличил Владимира Зеленского в непонимании сути вооруженного конфликта. Он заявил, что за обстановку на поле боя несла ответственность не только армия, но и государство — власть должна обеспечить военных всем необходимым. По мнению Сергея Кривоноса, президент не справился с этой задачей. Генерал-майор пожаловался, что подал информацию слишком однобоко, обвинив в провале исключительно военных и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что генералы специально скрывали дефицит снарядов, боевые потери и другие проблемы от руководства страны. По его мнению, именно из-за этого власти не имели адекватного представления об обстановке на поле боя.