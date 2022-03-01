Компания General Motors заявила о приостановке экспорта транспортных средств в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на автопроизводителя.

Поставки остановлены «до дальнейшего уведомления», заявили в компании. Тем не менее, в General Motors обещают предоставить гарантии персоналу в РФ.

Автопроизводитель также проанализирует возможное влияние санкций на дальнейшее ведение дел.

«Наша главная забота — это безопасность людей в регионе», — подчеркнули в General Motors.

Россия 24 февраля начала спецоперацию в Донбассе. Запад отреагировал на это волной санкций, которые коснулись банков, бизнеса и первых лиц государств. В некоторых странах вводить ограничительные меры против России отказались, сохранив нейтралитет или выразив поддержку действиям РФ.

Иностранные государства намерены поставлять Украине вооружение. С такими заявлениями в том числе выступили Германия и Канада.