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    01 марта 2022, 02:09

    General Motors временно прекратит поставки автомобилей в Россию — СМИ

    Fox Business: поставки автомобилей General Motors в России приостановлены

    Александра Ломейко

    Компания General Motors заявила о приостановке экспорта транспортных средств в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на автопроизводителя.

    Поставки остановлены «до дальнейшего уведомления», заявили в компании. Тем не менее, в General Motors обещают предоставить гарантии персоналу в РФ.

    Автопроизводитель также проанализирует возможное влияние санкций на дальнейшее ведение дел.

    «Наша главная забота — это безопасность людей в регионе», — подчеркнули в General Motors.

    Россия 24 февраля начала спецоперацию в Донбассе. Запад отреагировал на это волной санкций, которые коснулись банков, бизнеса и первых лиц государств. В некоторых странах вводить ограничительные меры против России отказались, сохранив нейтралитет или выразив поддержку действиям РФ.

    Иностранные государства намерены поставлять Украине вооружение. С такими заявлениями в том числе выступили Германия и Канада.