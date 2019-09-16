Почти 50 тысяч сотрудников General Motors устроили забастовку в США. Это первая подобная акция за последние 12 лет. Американец, доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер рассказал «360», долго ли продержатся протестующие и чем действия рабочих грозят Трампу.

Массовые забастовки парализовали работу 33 заводов крупнейшей американской автомобильной корпорации — General Motors. Это первая подобная акция с 2007 года. Как и тогда, на этот раз организатором стал американский Объединенный профсоюз рабочих автопромышленности. Протесты могут нанести значимые убытки не только компании, но и экономике всей страны, сообщает Reuters.

Сотрудники требуют не закрывать сборочные предприятия в Огайо и Мичигане, а также просят увеличить заработную плату. Работники напомнили, что руководство General Motors получало рекордную прибыль на протяжении последних лет.

«Мы отказались от повышения зарплаты, когда компания переживала нелегкие времена и находилась на грани банкротства… Сейчас, когда дела стабилизировались, мы все-таки хотим справедливости», — приводит слова одной из протестующих Associated Press.

Представители концерна пока не смогли договориться с сотрудниками. Похоже, акция обойдется компании в сотни миллионов долларов. 12 лет назад General Motors уже пережил подобное. Тогда забастовка во Флинте длилась 54 дня. Она стоила руководству концерна более чем два миллиарда долларов.

Ситуацией обеспокоен и президент Дональд Трамп. Глава Штатов написал в Twitter: «И опять, General Motors и объединенный профсоюз работников автопрома. Встретьтесь и заключите соглашение!».

Повышенное внимание Трампа к проблемам GM обусловлено тем, что акция может затронуть и его личные интересы. Об этом в разговоре с «360» заявил доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер.

«Это действительно первая крупная забастовка профсоюза за многие годы. Это самая важная забастовка», — объяснил Уорнер.

Более того, она, в основном, проходит в Мичигане и Огайо — в штатах, которые очень важны для Трампа на предстоящих выборах главы государства. Если акция затянется надолго, Трампа вряд ли переизберут Дэниел Уорнер доктор политических наук.

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По словам политолога, именно на Трампа во многом и надеются протестующие. Уорнер считает, что рабочие выбрали момент для акции по двум причинам: компания и правда заработала много денег, то есть теоретически есть возможность увеличения зарплат. Кроме того, появилась возможность оказать давление на лидера Штатов, который в состоянии повлиять на ситуацию.

Собеседник «360» отметил, что не может сказать точно, как долго продлится эта акция. Но если она все-таки затянется, потери понесут все — и руководство концерна, и его сотрудники.

«Надеюсь, компромисс все-таки найдут», — заключил Уорнер.