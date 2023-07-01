Мир 01 июля 2023, 01:41 Генерал Милли признал, что контрнаступление ВСУ идет медленнее ожидаемого РИА «Новости»

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет медленнее, чем предсказывали эксперты. Такое заявление сделал глава комитета начальников штабов США Марк Милли, его процитировал ТАСС.

Милли отметил, что ни у кого не должно быть иллюзий, контрнаступление будет долгим и «очень кровавым».

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«Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от шести до 10 недель», — заявил генерал.

Глава комитета подчеркнул, что его не удивляет тот факт, что наступление идет медленнее, это не совсем то же самое, что на бумаге.

На вопрос, что же в представлении США означает победу Украины, Милли процитировал ранее заявленные Западом цели. Он сказал, что победа — это свободная и суверенная Украина с территорией на момент 1991 года.

Россия в конфликте на Украине борется не за территории, а за русских людей и свою историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.