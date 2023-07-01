01 июля 2023, 01:41
Генерал Милли признал, что контрнаступление ВСУ идет медленнее ожидаемого
Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет медленнее, чем предсказывали эксперты. Такое заявление сделал глава комитета начальников штабов США Марк Милли, его процитировал ТАСС.
Милли отметил, что ни у кого не должно быть иллюзий, контрнаступление будет долгим и «очень кровавым».
Реклама
«Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от шести до 10 недель», — заявил генерал.
Глава комитета подчеркнул, что его не удивляет тот факт, что наступление идет медленнее, это не совсем то же самое, что на бумаге.
На вопрос, что же в представлении США означает победу Украины, Милли процитировал ранее заявленные Западом цели. Он сказал, что победа — это свободная и суверенная Украина с территорией на момент 1991 года.
Россия в конфликте на Украине борется не за территории, а за русских людей и свою историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
США
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама