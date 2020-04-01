Генерал-майор рассказал о роли коронавируса в переговорах между США и Россией
Коронавирус может спровоцировать разговор между Россией и Америкой на тему продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Но правительство США не бросит попыток навязать свои условия — считает член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Михаил Макарук. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
По его мнению, эпидемия «станет важным стимулом для начала этих переговоров и поиска компромисса, чтобы ограничить „гонку вооружений“, и приведет к сокращению ядерных снарядов и носителей ядерных боеголовок».
«Результат один: экономия наших бюджетов, сокращение военных расходов в одной и другой стране. Это будет выгодно и с экономической, и с политической точки зрения», — заключил он.