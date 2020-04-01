Генерал-майор рассказал о роли коронавируса в переговорах между США и Россией

По его мнению, эпидемия «станет важным стимулом для начала этих переговоров и поиска компромисса, чтобы ограничить „гонку вооружений“, и приведет к сокращению ядерных снарядов и носителей ядерных боеголовок».

«Результат один: экономия наших бюджетов, сокращение военных расходов в одной и другой стране. Это будет выгодно и с экономической, и с политической точки зрения», — заключил он.