Генерал-майор прокомментировал увольнение двух сотрудников чешского посольства

По словам Липового, увольнение чешских сотрудников из МИД РФ позволит нашей стране избежать лишних провокаций и скандалов.

«Действия МИД РФ в данной ситуации абсолютно верны и адекватны. Очень жаль, что МИД Чехии продолжает держать курс на охлаждение отношений с Россией. Создается впечатление, что все их действия — часть какой-то большой игры, в которой из-за океана дергают за веревочки, вынуждая совершать провокационные действия в сторону России сначала Польшу, потом Румынию, а теперь Чехию», — заявил генерал-майор.

Он также отметил, что Чехия совершила неправильный выбор, пожелав держать курс на охлаждение. Однако не исключено, что данный поступок России в очередной раз оценят как «проявление агрессии».