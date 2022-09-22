Генерал-майор Липовой предположил, что США готовят провокацию против России | 360°

Мир 22 сентября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

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Viber Генерал-майор Липовой предположил, что США готовят провокацию против России

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Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут «сокрушительный удар» по российскому флоту, если Россия решится на применение ядерного оружия. Это заявление в разговоре с «Ридусом» прокомментировал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

Военный напомнил, что Россия не допустит применения ядерного оружия первой — это возможно только в исключительных случаях. Заявления, подобные этому, обычно делаются для дестабилизации обстановки в обществе.

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«Они сидят где-то в одном месте, черпая информацию или им пишут заявления под диктовку, чтобы накрутить общественное мнение, дестабилизировать обстановку, развязать конфликт под предлогом „русские идут“. Это уже избитый штамп американских политтехнологов перед тем, как самим устроить какую-нибудь провокацию. То есть, они начинают обвинять оппонентов в грехах, в которых сами замазаны по уши. Не стоит всерьез воспринимать высказывания американских политиков и военных», — сказал Липовой.

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