Генерал-майор ФСБ оценил выпады Эстонии в адрес агентства Sputnik

По мнению Михайлова, эстонские власти переусердствовали с националистическими играми. Из-за этого под сомнение попал успех любых международных отношений.

«Российские издания абсолютно объективны с точки зрения освещения ситуации, поэтому здесь вопрос стоит не в том, как освещают ситуацию, а в том, что она в принципе освещается. Эстонская местечковость наносит большой ущерб не только международным отношениям, но и журналистской солидарности», — уточнил он.

Член совета РФ заметил, что давить на Таллин нетрудно, однако им давно управляет Вашингтон.

«Дело в том, что прибалты уже давно сателлиты США. И уже даже никто не рассматривает их иначе. В Вашингтоне внимательно следят за процессами, которые происходят в Прибалтике. Поэтому они стараются иметь благообразный вид для своих хозяев. Прибалтика еще с момента развала СССР определила свой политический вектор, и он изначально был антирусский», — пояснил Михайлов.

Он также обратил внимание на то, что у американских властей не получится закрыть прессу России.

«Информационное противостояние РФ и США будет продолжаться и определенным образом усугубляться. Мы должны понимать, что легче в этой сфере не будет, но с другой стороны, у нас есть чем им ответить. Мы живем в мире отрытого интернета. И как бы они не пытались нас прессовать, они не смогут остановить процесс обмена информацией как внутри страны, так и выходящей за ее пределы», — резюмировал Михайлов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мешающим работе журналистов Sputnik Эстония ответят «комплексно и интересно».