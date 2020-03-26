Генерал-лейтенант объяснил, почему Россия активно помогает Италии в борьбе с коронавирусом

Генерал-лейтенант напомнил, что в войне с Францией войска Суворова и флот Ушакова обеспечивали суверенитет Италии. Именно тогда возник дружеский союз между Италией и Россией.

«В XX веке у нас с Италией были достаточно неплохие отношения и надо сказать, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему остается в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Нынешняя ситуация является не только каким-то шагом доброй воли относительно Италии, а это действительно необходимость, продиктованная проблемами, которые возникли во всем мире. И они требуют очень решительных и радикальных действий», — пояснил Михайлов.

По его мнению, именно по этой причине военные РФ отправились в Италию, так как у специалистов есть большой ресурс с точки зрения предотвращения техногенных и биологических катастроф. Также в армии РФ есть войска радиохимической и биологической защиты, готовые отразить любую атаку.

«Но здесь есть еще один очень важный момент. Дело в том, что участие наших военных во время пандемии в Италии важно с точки зрения отработки технологии, если эта беда придет в Россию. Во-первых, нам важен итальянский опыт, хотя, к сожалению, нужно сказать, что он печальный, но мы должны знать и понимать, каким образом можно предотвратить тяжкие последствия, но также и отработать развертывания военных госпиталей, призванных помочь гражданам, которые заболели коронавирусом», — пояснил собеседник издания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что уже на этой неделе в Италии ожидается пик заболевания коронавирусом, после чего число новых заражений может пойти на спад.