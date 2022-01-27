Генерал из США посоветовал смягчиться в сторону России в украинском вопросе

США стоит смягчиться в сторону России в вопросах Украины и Грузии. Такой совет дал бывший американский генерал-лейтенант Дейл Дейли в материале для издания National Interest, который он подготовил вместе со стратегическим консультантом Джеймсом Фаруэллом.

Согласно мнению Дейли, США стоит убедить российские власти в том, что Украина и Грузия не войдут в НАТО, чтобы не усиливать напряженность.

«Интересы безопасности Запада не требуют того, чтобы делать Украину и Грузию членами НАТО. Западу не нужно намекать на это постоянно, чтобы Россия чувствовала, что отношения с этими странами равносильны членству», — написано в статье.

Также Дейли дает следующий совет. Украина могла бы пойти по пути Австрии, получившей нейтральный статус. Эта страна взаимодействует со всеми сторонами, сохраняя независимость. Такая позиция не навредила бы США и союзникам, но в то же время убрала бы угрозу «номер один» для России.

Украина вышла из статуса внеблокового государства в 2014 году, а в 2019 начала постепенно двигаться к интеграции с Евросоюзом и НАТО. Ранее президент США Джо Байден сказал, что в данный момент возможность вступления Украины в альянс не велика.