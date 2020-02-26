Генерал из Грузии рассказал о подготовке Майдана
Бывший командир спецподразделения грузинской армии «Аваза», генерал Тристан Цителашвили отметил, что организация украинского Майдана началась в 2013 году в Грузии. Митинг готовил экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Он собирал свои зондергруппировки, собирал своих бывших силовиков и спецназовцев. И здесь он открыл штабы мобилизации, а этим штабом руководил Мамука Мамулашвили. Он был советником министра обороны Грузии», — пояснил Цителашвили.
Экс-командир вспомнил тех, кто выполнял приказы. По его словам, ими были Пашинский, Парубий, Парасюк, Мамулашвили, Макишвили, Саралидзе.
«Реально там оказались эти люди, реально стреляли по приказу Саакашвили», — подчеркнул генерал.
Цителашвили заявил, что намерен «довести правду до конца», поэтому готов помочь Украине в расследовании.