Генерал из Грузии рассказал о подготовке Майдана

«Он собирал свои зондергруппировки, собирал своих бывших силовиков и спецназовцев. И здесь он открыл штабы мобилизации, а этим штабом руководил Мамука Мамулашвили. Он был советником министра обороны Грузии», — пояснил Цителашвили.

Экс-командир вспомнил тех, кто выполнял приказы. По его словам, ими были Пашинский, Парубий, Парасюк, Мамулашвили, Макишвили, Саралидзе.

«Реально там оказались эти люди, реально стреляли по приказу Саакашвили», — подчеркнул генерал.

Цителашвили заявил, что намерен «довести правду до конца», поэтому готов помочь Украине в расследовании.