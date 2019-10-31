Генерал ФСБ объяснил, что докажет смерть аль-Багдади

Окончательно удостовериться в смерти главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади можно будет через год. Если он не появится на публике в течение этого времени, то заявления американцев о ликвидации террориста окажутся достоверными.

Пока нельзя говорить о стопроцентной уверенности в ликвидации аль-Багдади военными США. Об этом РИА «Новости» заявил бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов.

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«Вероятность ликвидации Багдади в этот раз — 50 на 50», — подчеркнул он.

Михайлов обратил внимание на тот факт, что в «Исламском государстве»* «разрабатывают эффективные меры по защите своих лидеров».

«Должно пройти время. Если этот деятель в течение года не появится на публике, тогда уже можно будет говорить о достоверности заявлений американцев», — пояснил генерал-майор.

В России похожая ситуация складывалась с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым. Его тоже долго «хоронили».

«Был нанесен удар, было ясно, что его уже нет, но мы до последнего сомневались: „А вдруг это не он? А если он жив?“» — рассказал Михайлов.

Ранее Пентагон показал ролик и снимки с места ликвидации аль-Багдади. Кадры запечатлели здание, в котором якобы находился террорист. Сооружение с двух сторон обступали люди.

О ликвидации главаря ИГ* президент США Дональд Трамп заявил 27 октября. Хотя аль-Багдади и взорвал пояс смертника, его, подчеркнули в Белом доме, удалось идентифицировать. У России нет достоверной информации об операции американских военных.

Аль-Багдади, по имеющимся данным, возглавил террористов в 2014 году. СМИ уже не раз сообщали о его ликвидации.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и других стран мира.