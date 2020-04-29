General Electric сокращает зарплаты и увольняет работников

По данным издания, в первом квартале работы лишились 700 сотрудников отдела энергетического производства. Годовая выручка предприятия снизилась до 20,5 миллиарда долларов. Отмечается, что спад вызван продолжающейся пандемией коронавируса. Компании удастся погасить свои долги не ранее следующего года.