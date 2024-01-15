Мир 15 января 2024, 14:38 Генерал Бижев: Северная Корея вынуждена разрабатывать новое оружие для защиты

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Северная Корея успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Это необходимо стране для защиты, сообщил генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, разработка нового высокотехнологичного оружия является для КНДР необходимостью. Маленькая страна со слабыми природными ресурсами вынуждена заниматься таким производством, «иначе не выжить».

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«Северная Корея — маленькая страна, которая заботится о своей защите и своем суверенитете, потому что она полностью обложена санкциями. Единственный способ выживания — мощные вооруженные силы», — отметил Бижев.