Генерал американских ВВС назвал Россию угрозой для США

Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и ряда их союзников. Об этом заявил командующий Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

«Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе. Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны.

Уолтерс отметил, что Россия продолжает свои действия, несмотря на «всеобщее осуждение со стороны международного сообщества» и продолжающихся экономических санкций. По его мнению, РФ якобы пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран.

Генерал также обратил внимание на то, что Россия прибегает к «нетрадиционным инструментам, вроде частных военных компаний», пытаясь запугать, ослабить и разобщить Америку и ее союзников.