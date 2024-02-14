Мир 14 февраля 2024, 17:13 Генерал 200 съездил проведать украинских военных на Авдеевском и Купянском направлениях Сырский и Умеров навестили военных на Авдеевском и Купянском направлениях Global Look Press

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Новый главком ВСУ Александр Сырский, известный как Генерал 200, вместе с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым съездил воинские части и подразделения на Авдеевском и Купянском направлениях. Информация о поездке появилась в Telegram-канале украинского главнокомандующего.

Во время рабочего визита Сырский и Умеров заслушали доклады командиров бригад, тактических групп и группировок, которые «ведут оборонительные действия», а также проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности ВСУ.

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Главком ВСУ назвал оперативную обстановку чрезвычайно сложной и напряженной, а также указал на численное преимущество в личном составе у российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего вооруженных сил страны 8 февраля. Вместо Валерия Залужного на этот пост назначили Сырского, до этого командовавшего сухопутными войсками. За время своей военной карьеры он успел заработать прозвище Генерал 200.

Ранее в интервью ZDF он заверял, что ВСУ будут отступать, чтобы сберечь жизни солдат. По словам Сырского, он предпочел бы оставить какую-нибудь позицию, чем допустить гибель личного состава. Также он признал, что ВС России перешли в наступление по всей линии фронта, а украинская армия ушла в оборону.