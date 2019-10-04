Гендиректор ВР уйдет в отставку в 2020 году

«Газета.ru» уточнила, что пост гендиректора займет Бернард Луни, который возглавляет в компании направление добычи и разведки. Он войдет в совет директоров компании пятого февраля 2020 года. По данным издания, Дадли трудился в ВР на протяжении 40 лет, девять из которых он проработал в качестве гендиректора.