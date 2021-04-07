Гендиректор ВОЗ уточнил, сколько стран начали вакцинацию от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал число стран, которые начали вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.
«В начале этого года я призвал все страны начать иммунизацию работников здравоохранения и других людей в первые 100 дней 2021-го. На этой неделе истекает 100 дней, и 190 стран и экономик приступили к вакцинации», — приводит слова Гебрейесус RT.
Он добавил, что никто не должен быть оставлен в стороне в борьбе против коронавируса. По его словам, главным барьером на пути прекращения острой фазы пандемии остается нерешенность проблемы наращивания производства вакцины и ее равного распределения.