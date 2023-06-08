Мир 08 июня 2023, 05:28 Гендиректор «Укргидроэнерго» назвал минимальные сроки постройки новой ГЭС на Днепре Гендиректор «Укргидроэнерго» Сирота: на постройку новой ГЭС на Днепре уйдет не менее 5 лет РИА «Новости»

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На строительство новой ГЭС на Днепре потребуется как минимум пять лет. Об этом, как сообщило украинское издание «Страна.ua», заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Каховская гидроэлектростанция, как отметил Сирота, не подлежит восстановлению.

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«Чтобы построить новую станцию, нужно минимум пять лет — в режиме 24/7», — сказал он.

На это необходим «минимум один миллиард».

Подрыв Каховской ГЭС стал очередным терактом Украины, направленным против России. Все ради того, чтобы оправдаться перед Западом за неудачные действия украинских военных, заявил в разговоре с «360» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что варварская акция украинских властей по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Украина, как отметил Путин, с подачи своих кураторов с Запада продолжает делать ставку на эскалацию боевых действий. Киевский режим по-прежнему совершает военные преступления.