Гендиректор Twitter оценил новый логотип Facebook
Новый корпоративный логотип Facebook вызвал усмешку у гендиректора Twitter Джека Дорси. Его процитировала «Газета.ru».
Всем продуктам Facebook придумали единый логотипПодробнее
По данным издания, теперь логотип компании полностью пишется заглавными буквами с большими интервалами шрифтом без засечек. Надпись «From FACEBOOK» появится на стартовых страницах всех продуктов компании. Это объясняли тем, что пользователи должны знать, кто именно делает приложения, которыми они пользуются.
На нововведение иронично отреагировал Джек Дорси.
«Twitter from TWITTER» — написал он в соцсетях.