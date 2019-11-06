Гендиректор Twitter оценил новый логотип Facebook

Всем продуктам Facebook придумали единый логотип Подробнее

По данным издания, теперь логотип компании полностью пишется заглавными буквами с большими интервалами шрифтом без засечек. Надпись «From FACEBOOK» появится на стартовых страницах всех продуктов компании. Это объясняли тем, что пользователи должны знать, кто именно делает приложения, которыми они пользуются.

На нововведение иронично отреагировал Джек Дорси.

«Twitter from TWITTER» — написал он в соцсетях.