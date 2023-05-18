Мир 18 мая 2023, 16:45 Гендиректор TelecomDaily Кусков оценил запрет на использование TikTok в одном из регионов США Гендиректор TelecomDaily Кусков: в этом ограничении на TikTok больше политики

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал решение губернатора американского штата Монтаны Грега Джанфорте запретить использование соцсети TikTok в регионе.

По словам эксперта, пока не совсем ясно, каким образом власти штата будут контролировать своих граждан. На его взгляд, в этом решении больше политики, чем каких-то конкретных целей.

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«Будут ли отлавливать тех, кто нарушает закон? Все это очень странно. Конечно, данные можно получить от операторов, которые видят весь трафик. Но мне кажется, во всем этом все-таки больше политики, больше нереального, чем реального», — добавил аналитик.