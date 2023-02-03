Мир 03 февраля 2023, 18:33 Гендиректор «Р-техно» Ромачев прокомментировал нахождение шара-разведчика над северной частью США

Читать 360tv в

Американские военные сообщили о разведывательном воздушном шаре, который наблюдался над северной частью Штатов в течение последних нескольких дней. Гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в беседе с «Национальной службой новостей» не исключил, что никакого шара вовсе и не было.

По словам эксперта, такой воздушный объект может проводить радиоразведку и нести серьезную угрозу для страны. Однако для США сейчас важно создать условия для очередного упрека Китая в нарушении суверенитета.

Реклама

Отмечается, что отношения между США и Китаем обострились после поездки Нэнси Пелоси на Тайвань.

Реклама