03 февраля 2023, 18:33
Гендиректор «Р-техно» Ромачев прокомментировал нахождение шара-разведчика над северной частью США
Американские военные сообщили о разведывательном воздушном шаре, который наблюдался над северной частью Штатов в течение последних нескольких дней. Гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в беседе с «Национальной службой новостей» не исключил, что никакого шара вовсе и не было.
По словам эксперта, такой воздушный объект может проводить радиоразведку и нести серьезную угрозу для страны. Однако для США сейчас важно создать условия для очередного упрека Китая в нарушении суверенитета.
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Отмечается, что отношения между США и Китаем обострились после поездки Нэнси Пелоси на Тайвань.
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