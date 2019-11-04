Гендиректор McDonald’s уволен из-за служебного романа

В пресс-релизе сказано, что совет директоров пришел к заключению, что Истербрук нарушил политику компании и продемонстрировал «плохую способность мыслить здраво». Также Истербрук нарушил корпоративную этику в отношении сотрудницы компании, отмечается в заявлении, при этом в тексте добавляется, что связь была по взаимному согласию.

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По информации The Wall Street Journal, сам Истербрук свое поведение назвал ошибкой. В письме к сотрудникам компании он счел, что руководство приняло правильное решение, уволив его.

Преемником Истербрука стал 51-летний Крис Кемпчински. Ранее он возглавлял подразделение компании в Соединенных Штатах.

«Корпорация McDonald’s объявила сегодня о том, что ее совет директоров назначил Криса Кемпдзински своим президентом и главным исполнительным директором, решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении