Гендиректор МАГАТЭ поднял вопрос «грязной бомбы» перед Совбезом ООН | 360°

Мир 28 октября 2022, 02:16 Гендиректор МАГАТЭ поднял вопрос «грязной бомбы» перед Совбезом ООН Постпред РФ Небензя: Гендиректор МАГАТЭ Гросси поднял вопрос «грязной бомбы» перед СБ ООН Pxhere

Читать 360tv в

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с докладом по Запорожской АЭС перед Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

О выступлении Гросси в ходе заседания заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Реклама

Гендиректор МАГАТЭ, по словам Небензи, поднял вопрос «грязной бомбы». Такую бомбу на Украине, как подчеркнул дипломат, могут создавать не только на тех объектах, которые специалисты агентства намерены посетить.

Реклама

По вопросу американских биолабораторий на Украине страны Запада в ходе заседания не сказали ничего по существу.

Эксперты МАГАТЭ посетят Киев и город Желтые Воды, где находится комбинат по производству урана. Они проверят предупреждения России о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Но, по мнению экспертов, организация политически ангажирована. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» напомнил, что в сентябре делегация МАГАТЭ уже приезжала, но ничего не увидела.