Мир 05 апреля 2023, 13:50 Гендиректор МАГАТЭ и глава Росатома обсудили безопасную зону вокруг Запорожской АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудил с главой Росатома Лихачевым безопасную зону вокруг ЗАЭС РИА «Новости»

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с главой Росатома Алексеем Лихачевым создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Гросси встретился с делегацией госкорпорации в Стамбуле, сообщили в Twitter МАГАТЭ.

Как уточнила пресс-служба Росатома, стороны провели консультации по «оперативным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС» и срочному созданию охранной зоны ядерной безопасности. Обсуждалась обстановка на ЗАЭС и роль МАГАТЭ в обеспечении ее безопасности.

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«Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита. Как позитив он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных», — рассказали в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее сообщалось, что сегодня Гросси встретится с российской делегацией в Москве для обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС. Об этом написал RT.