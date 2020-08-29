Гендиректор компании «Бондюэль» погиб в ДТП во Франции

Генеральный директор известной французской компании по производству овощных консервов «Бондюэль» Жером Бондюэль трагически погиб в Лилле. Его сбила машина.

Как сообщил телеканал BFMTV, все произошло в ночь на 29 августа. Бондюэль катался вместе с женой и друзьями на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После этого виновник скрылся с места ДТП.

Приехавшие врачи пытались спасти жизнь Бондюэлю, но им этого не удалось. От полученных травм он скончался на месте. Ему был 51 год.

Компания «Бондюэль» появилась еще в XIX веке усилиями Луи Бондюэля-Далля и Луи Лесафра-Русселя. Однако сначала фирма выпускала алкогольную продукцию. В 1926 году потомки Бондюэля-Даля стали специализироваться на производстве овощных консервов.

Сейчас у компании есть множество филиалов в Европе, России, Канаде, США и других странах.