03 апреля 2023, 17:28
Гендиректор Фонда энергетического развития Листовский прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Решение о сокращении добычи нефти несколькими странами ОПЕК+, включая Россию, необходимо для снятия напряженности на сырьевом рынке. Об этом сообщил гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в эфире радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, снижение цен на нефть произошло из-за отсутствия должного спроса на фоне окончания отопительного сезона. Решение о сокращении добычи сырья позволит переломить тенденцию на снижение стоимости, добавил Листовский.
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Он также отметил, что страны ОПЕК+ снова будут вынуждены принять какое-то решение после начала сезона летних отпусков.
Цена на нефть
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