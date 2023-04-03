Мир 03 апреля 2023, 17:28 Гендиректор Фонда энергетического развития Листовский прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

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Решение о сокращении добычи нефти несколькими странами ОПЕК+, включая Россию, необходимо для снятия напряженности на сырьевом рынке. Об этом сообщил гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, снижение цен на нефть произошло из-за отсутствия должного спроса на фоне окончания отопительного сезона. Решение о сокращении добычи сырья позволит переломить тенденцию на снижение стоимости, добавил Листовский.

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Он также отметил, что страны ОПЕК+ снова будут вынуждены принять какое-то решение после начала сезона летних отпусков.