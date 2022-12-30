30 декабря 2022, 12:27
Гендиректор ЕК по коммуникациям предложил провести анализ СМИ в Польше
Генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникациям планирует провести анализ СМИ в Польше с целью лучше довести политику Евросоюза до населения страны. Об этом сообщил RT.
Исполнителю необходимо будет каждый день проводить обзор печатных, аудиовизуальных и онлайн-СМИ в Польше.
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«Задача (подрядчика. — ред.) — представлять своевременные, актуальные сводки ежедневно публикуемой информации в виде обзоров прессы о том, какое освещение в СМИ получают темы, имеющие отношение к Европейскому парламенту и Европейскому союзу», — говорится в документе.
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Там подчеркивается, что Европарламент полагается на помощь внешних специалистов.
Еврокомиссия
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