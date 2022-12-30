Мир 30 декабря 2022, 12:27 Гендиректор ЕК по коммуникациям предложил провести анализ СМИ в Польше

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Генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникациям планирует провести анализ СМИ в Польше с целью лучше довести политику Евросоюза до населения страны. Об этом сообщил RT.

Исполнителю необходимо будет каждый день проводить обзор печатных, аудиовизуальных и онлайн-СМИ в Польше.

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«Задача (подрядчика. — ред.) — представлять своевременные, актуальные сводки ежедневно публикуемой информации в виде обзоров прессы о том, какое освещение в СМИ получают темы, имеющие отношение к Европейскому парламенту и Европейскому союзу», — говорится в документе.

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Там подчеркивается, что Европарламент полагается на помощь внешних специалистов.

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