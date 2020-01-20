Гендиректор «Би-би-си» покинет пост

Генеральный директор британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» Тони Холл уходит с должности. Это произойдет летом 2020 года.

«Если бы я следовал зову сердца, я бы в самом деле никогда не захотел бы уйти. Однако я считаю, что важная часть деятельности руководителя — умение поставить интересы компании на первое место», — написал Холл в послании сотрудникам телерадиокомпании. Оно опубликовано на сайте «Би-би-си».

Он рассказал, что сейчас у телерадиокомпании есть программы развития до 2022 и до 2027 годов. Холл считает, что обеими должен заняться его приемник. В ближайшее время компания начнет искать нового гендиректора. На должность смогут рассчитывать как сотрудники корпорации, так и другие специалисты.

Тони Холл стал гендиректором «Би-би-си» в 2013 году. Тогда ему было 68 лет. При этом в компанию британец пришел еще в 1973 году на стажировку. Через какое-то время он стал продюсировать несколько новостных программ, а позже возглавил девятичасовые новости. В 1999 выдвигал кандидатуру на пост генерального директора, но проиграл.

Сэр Тони Холл — член британской палаты лордов. У него есть жена и двое детей.