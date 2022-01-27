Гендиректор Apple Кук пожаловался на преследования со стороны женщины

Корпорация Apple обратилась в суд с заявлением о том, что ее генерального директора Тима Кука преследует одержимая женщина. Об этом написало издание The Mercury News.

В конце 2020 года Куку стали приходить отметки в Twitter от неизвестного пользователя. По словам женщины, которая начала преследование, гендиректор корпорации является отцом ее близнецов, сообщило ИА НСН.

Она отправила Куку около 200 электронных писем, в одном из которых выразила желание вступить с ним в сексуальные отношения.

После рассмотрения иска суд временно запретил подозреваемой приближаться к сотрудникам компании, владеть оружием, входить в любую собственность Apple и посещать резиденцию Кука в Пало-Альто. Судебное заседание по делу назначено на 29 марта.