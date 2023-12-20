Мир 20 декабря 2023, 00:42 Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма РИА «Новости»

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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Против антифашистского документа проголосовали Украина, США, Великобритания и Германия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Всего за принятие резолюции проголосовали 118 стран, в их числе Россия, Китай и Израиль. Еще 49 голосов отдали против принятия документа. Среди них были США, Украина, Британия и Германия. Воздержались 14 государств.

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Резолюция предложила странам принять меры, в том числе, на законодательном уровне, против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

В документе осуждаются случаи героизации и пропаганды нацизма, в частности, нацистские граффити и рисунки. Резолюция призывает страны ООН не допускать любых форм расовой дискриминации и осуждает пропаганду расизма и ненависти на национальной почве в образовании.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Документ поддержали 153 страны, против проголосовали 10, в том числе, США и Израиль.