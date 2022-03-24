Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Генеральная ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. Согласно документу, ответственность за ситуацию на Украине лежит на России.

Резолюции Генеральной ассамблеи не носят обязательного характера, напомнил ТАСС.

Предложение о признании ответственности России за кризис на Украине выдвинули Франция и Мексика. Генеральная ассамблея одобрила резолюцию большинством голосов. В поддержку документа отдали голоса делегации 140 стран. Против резолюции выступили пять государств. А 38 стран отказались от высказывания позиции.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее целью российские власти назвали уничтожение военных объектов и зачистку страны от организованных групп националистов.

Западные страны не поддержали действия России. Они ввели ряд санкций в отношении РФ.

Также несогласие со спецоперацией выразила часть зарубежный корпораций. Начиная с конца февраля они делали заявления о полной или частичной приостановке деятельности на территории России.