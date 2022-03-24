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    24 марта 2022, 19:15

    Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

    Генассамблея ООН возложила на Россию ответственность за украинский кризис

    Анна Усачева

    Генеральная ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. Согласно документу, ответственность за ситуацию на Украине лежит на России.

    Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

    Резолюции Генеральной ассамблеи не носят обязательного характера, напомнил ТАСС.

    Предложение о признании ответственности России за кризис на Украине выдвинули Франция и Мексика. Генеральная ассамблея одобрила резолюцию большинством голосов. В поддержку документа отдали голоса делегации 140 стран. Против резолюции выступили пять государств. А 38 стран отказались от высказывания позиции.

    Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее целью российские власти назвали уничтожение военных объектов и зачистку страны от организованных групп националистов.

    Западные страны не поддержали действия России. Они ввели ряд санкций в отношении РФ.

    Также несогласие со спецоперацией выразила часть зарубежный корпораций. Начиная с конца февраля они делали заявления о полной или частичной приостановке деятельности на территории России.