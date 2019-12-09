Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма

Резолюцию поддержали 63 страны — на три государства меньше, чем во время голосования за аналогичный документ в 2018 году. Против выступили 19 государств. Среди них были Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, КНДР, Иран, Никарагуа, Венесуэла, Сербия, Сирия, Филиппины, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Зимбабве, Бурунди и Судан.

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок ранее называл цель данной резолюции. Киев хотел «заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».

В резолюции утверждалось, что присутствие российской армии в Крыму якобы противоречит независимости и территориальной целостности Украины.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя провели референдум по поводу воссоединения с Россией. В голосовании приняли участие более 80% местных жителей. Свыше 95% из них проголосовали за присоединения территорий, на которых они проживают, к России.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.