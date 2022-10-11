Генассамблея ООН отказала в проведении тайного голосования по резолюции о референдумах | 360°

Мир 11 октября 2022, 02:43 Поделиться Telegram

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Viber Генассамблея ООН отказала в проведении тайного голосования по резолюции о референдумах Генассамблея ООН отказала в проведении тайного голосования по резолюции о референдумах РИА «Новости»

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Генеральная Ассамблея ООН не захотела проводить тайное голосование по резолюции Запада о непризнании референдумов, проведенных в освобожденных регионах. О принятом решении объявил председатель ГА ООН Чаба Короши.

«Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании», — привело слова Кереши РИА «Новости».

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Провести голосование в открытом формате предложила Албания. Ее поддержали 107 стран, 13 выступили против, а оставшиеся 39 стран не стали голосовать. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал голосование возмутительным мошенничеством. Он подчеркнул, что российской стороне не дали возможности высказаться по порядку ведения заседания.

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«Вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты», — заявил дипломат.

Албанская делегация ранее сообщила, что Россия запросила тайное голосование. Причем сделала она это еще до того, как российские представители сделали такое предложение.

По словам Небензи, резолюция стран Запада стала еще одним шагом к расколу ООН. России предложили поддержать документ, в котором она осудила бы свои же действия.

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